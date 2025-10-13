Озвучены детали дела против экс-спикера нижегородской думы Барыкина Происшествия

Экс-председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин заочно обвинен в крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Он объявлен в федеральный и международный розыск. Об этом говорится в материалах Мосгорсуда по апелляционной жалобе его адвоката.

Барыкину вменяют четыре эпизода мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и один эпизод отмывания денег (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, он причастен к хищению средств у ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие". Уголовное дело было возбуждено еще в июне 2021 года, и в него объединены материалы еще пяти дел.

6 июня 2025 года Тверский районный суд Москвы постановил заключить его под стражу. Адвокат Барыкина обжаловала это решение, настаивая на его незаконности и необоснованности. По ее мнению, у следствия не было оснований для заключения под стражу, так как Барыкин ранее не судим, имеет постоянное место жительства, не пытался скрыться в течение 3,5 года расследования и не оказывал давления на свидетелей.

Также адвокат отметила, что ее подзащитный сотрудничал со следствием, передавал документы, выходил на связь. Он также готов добровольно возместить ущерб и просил предоставить реквизиты для перевода средств пострадавшей стороне. Кроме того, его заключение может повлечь срыв контрактов, в том числе с Минобороны, и нанести ущерб государственным интересам.

Защита утверждает, что Барыкин выехал за границу в командировку до предъявления обвинения и он готов по возращении из поездки сдать следователю загранпаспорт.

Тем не менее суд апелляционной инстанции оставил решение первой инстанции без изменений.

Ранее сообщалось, что с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, который отбывает 10-летний срок за получение взятки в форме услуги, а также за соучастие в похищении человека, хотят взыскать еще 2 млрд рулей. Ранее с экс-чиновника и его бывшей супруги Элады Нагорной уже взыскали более миллиарда рублей из-за нарушений требования антикоррупционного законодательства.