785 сирот обеспечат жильем в Нижегородской области в 2025 году Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области до конца 2025 года планируется обеспечить жильем 785 детей-сирот и молодых людей, оставшихся без попечения родителей. Об этом стало известно на заседании комитета Законодательного собрания региона по социальным вопросам, которое прошло 22 октября.

Как сообщил министр социальной политики Игорь Седых, с начала 2025 года квартиры уже получили 303 человека. Всего же в списке на получение жилья на 1 октября числятся 4808 человек, из них более 3 тысяч уже имеют право на предоставление квартиры.

Достичь запланированных показателей власти намерены за счет двух механизмов: закупки 685 квартир через министерство строительства и выдачи около 100 региональных жилищных сертификатов. Общий объем финансирования программы — более 2,5 млрд рублей.

Глава ведомства напомнил, что региональный жилищный сертификат действует с лета 2025 года. Он позволяет сиротам получить около 4 млн рублей на покупку квартиры. Кроме того, в прошлом году в два раза увеличен размер компенсации за найм жилья — теперь он может достигать 20 тысяч рублей в месяц.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин отметил, что депутаты держат ситуацию на контроле и продолжат взаимодействие с правительством области. Он добавил, что расширение мер поддержки, включая жилищные сертификаты, помогает решать проблему быстрее и эффективнее.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сиротам планируется выделить 50 квартир, для этого их хотят перевести из государственной собственности в муниципальную.