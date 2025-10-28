Нижегородский бюджет получит 263 млн рублей благодаря платным парковкам

Нижегородские власти рассчитывают, что платные парковки принесут в облбюджет 263,5 млн рублей за ближайшие три года. Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год, внесенном на рассмотрение Заксобрания.
Согласно документу, в 2026 году поступления от предоставления парковочных мест составят 84,4 млн рублей. В 2027 году сумма возрастет до 87,8 млн рублей, а в 2028 году достигнет 91,3 млн рублей.
Отмечается, что прогноз сформирован с учетом фактических поступлений за предыдущие годы и планов территорий по развитию системы платного парковочного пространства.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Нижнем Новгороде вынесено 58 702 постановления за неуплату использования платных парковок на общую сумму 93,7 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+