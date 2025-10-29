Вход в Нижегородский кремль ограничат из-за Дня народного единства Общество

Фото: Александр Воложанин

В День народного единства 4 ноября на территории Нижегородского кремля будут введены временные ограничения на вход в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

С 7:00 до 16:00 попасть внутрь можно будет только через специальные досмотровые зоны, расположенные у Дмитриевской, Кладовой и Ивановской башен. После 16:00, когда ограничения снимут, доступ внутрь кремля откроется также через Никольскую и Пороховую башни. В этот день кремль будет открыт для посетителей до 22:00.

Кремлёвский фуникулёр начнёт работу с 16:00 и будет перевозить пассажиров до 21:00. Билеты можно будет приобрести в кассах и терминалах самообслуживания на обеих станциях — верхней и нижней.

Жителей Нижнего Новгорода и туристов просят учитывать изменения при планировании прогулок и мероприятий на территории кремля.

