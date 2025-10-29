Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2025 12:00Вход в Нижегородский кремль ограничат из-за Дня народного единства
29 октября 2025 11:47Нижегородцам объяснили молодежный тренд на "дуркинг"
29 октября 2025 11:32Нижегородцев будут призывать в армию круглый год
29 октября 2025 10:26Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 10:08Дзержинские энергетики "Т Плюс" подтвердили готовность к отопительному периоду
29 октября 2025 09:46Министр Пучков анонсировал проект против буллинга в Нижегородской области
29 октября 2025 09:37Дмитриевская родительская суббота: история, традиции и современное значение
29 октября 2025 09:14Крестный ход в честь Казанской иконы пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 07:00Нижегородцам рассказали, как будут работать поликлиники в начале ноября
28 октября 2025 19:47Полиция нашла пропавших в Дзержинске школьниц
Общество

Вход в Нижегородский кремль ограничат из-за Дня народного единства

29 октября 2025 12:00 Общество
Вход в Нижегородский кремль ограничат из-за Дня народного единства

Фото: Александр Воложанин

В День народного единства 4 ноября на территории Нижегородского кремля будут введены временные ограничения на вход в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

С 7:00 до 16:00 попасть внутрь можно будет только через специальные досмотровые зоны, расположенные у Дмитриевской, Кладовой и Ивановской башен. После 16:00, когда ограничения снимут, доступ внутрь кремля откроется также через Никольскую и Пороховую башни. В этот день кремль будет открыт для посетителей до 22:00.

Кремлёвский фуникулёр начнёт работу с 16:00 и будет перевозить пассажиров до 21:00. Билеты можно будет приобрести в кассах и терминалах самообслуживания на обеих станциях — верхней и нижней.

Жителей Нижнего Новгорода и туристов просят учитывать изменения при планировании прогулок и мероприятий на территории кремля. 

Ранее стало известно, что продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День народного единства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День народного единства Кремль Праздники
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2025 10:44Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 09:51Шестидневная рабочая неделя началась для нижегородцев
24 октября 2025 12:38Нижегородская канатная дорога изменит режим работы в начале ноября
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных