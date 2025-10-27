Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Последние новости рубрики Общество
Общество

Жители восьми домов на улице Гоголя согласились на участие в проекте КРТ

27 октября 2025 13:23 Общество
Жители восьми домов на улице Гоголя согласились на участие в проекте КРТ

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершился этап голосования по включению жилых домов в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова в проект комплексного развития территории (КРТ). По итогам общих собраний собственников восемь из девяти многоквартирных домов выразили согласие на участие в программе, сообщили в минграде.

Реализация проекта позволит улучшить жилищные условия 70 человек. Кроме того, в рамках КРТ планируется реновация трех домов, которые ранее были признаны аварийными.

Программа предусматривает не только обновление жилого фонда, но и развитие социальной инфраструктуры. За счет средств инвестора планируется строительство современной поликлиники, рассчитанной на 20 посещений в смену. Также в проект включена реконструкция объектов, представляющих историко-градостроительную ценность.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Дарья Шунаева отметила, что проект поможет не просто обновить жилой фонд, но и сохранить уникальный облик района. По ее словам, важные архитектурные элементы (фасады, крыши, декоративные детали) будут восстановлены, чтобы новая застройка органично вписалась в историческую среду.

Голосование проходило с 9 сентября по 23 октября 2025 года. Это обязательная процедура, без которой невозможно принять решение о включении территории в программу КРТ. Следующим шагом станет градостроительная проработка и уточнение границ участка. После этого проект утвердят на региональном штабе по вопросам градостроительной политики.

Когда границы будут определены, власти проведут аукцион по выбору инвестора. Торги планируются на IV квартал 2025 года.

Согласно предварительным планам, на месте старых домов появятся четыре новых здания высотой от двух до шести этажей. На первых уровнях разместятся магазины, офисы и другие общественные пространства. Во дворах обустроят зоны отдыха, а под землей — парковку для автомобилей.

Ранее сообщалось, что назначена встреча с жителями Новинок по вопросу строительства логистического центра Wildberries.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

