Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства

04 ноября 2025 07:00 Общество
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем народного единства 4 ноября, напомнив, что для Нижнего Новгорода это дата особого смысла.

По его словам, именно нижегородская земля стала родиной ополчения, освободившего страну от захватчиков, а стены кремля хранят память о воззвании Кузьмы Минина и отправлении народного войска к столице. Сохранение памяти о подвиге земляков он назвал священным долгом.

Никитин подчеркнул, что День народного единства — это и День воинской славы, день сплочения многонационального народа России. Он напомнил девиз освободительного движения 1612 года: "Купно за едино". И отметил, что под руководством князя Дмитрия Пожарского народная армия выгнала врага из Москвы и положила конец Смутному времени, отстояв землю, язык и культуру. Губернатор заявил, что этот исторический опыт подтверждает: только в единстве, с верой и решимостью можно одерживать победы, и эти ценности остаются актуальными сегодня.

Глава региона отметил, что Нижний Новгород всегда был среди самых верных защитников российской государственности, а нижегородцы вместе со всей страной отстаивают право России на свой путь и выбор.

"Мы верны вековым традициям и идеалам — хранить и чтить наследие предков, любить свою Родину, уважать историю и ценить ее уроки", — сказал он.

Обращаясь к жителям, Никитин подчеркнул силу общего дела и пожелал каждому крепкого единства и духовных ориентиров:

"Дорогие нижегородцы, вместе мы способны достигать самых невероятных вершин, воплощать в жизнь самые смелые идеи и добиваться успеха в любых начинаниях. Пусть единство всегда царит в ваших семьях, городах и районах, трудовых коллективах. Желаю каждому хранить в своем сердце веру, доброту и любовь к родной земле!"

Напомним, что 4 ноября жителей и гостей города ждут праздничные мероприятия (0+). С программой можно ознакомиться здесь

Теги:
Глеб Никитин День народного единства
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
