Сдвоенные "Ласточки" запустят между Москвой и Нижним Новгородом 4-5 ноября

4 и 5 ноября на Горьковском направлении будет курсировать удлинённый состав скоростного поезда № 723 "Ласточка". Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Из Москвы десятивагонный поезд отправится 4 ноября в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:15 следующего дня.
В обратном направлении из Нижнего Новгорода "Ласточка" отправится 5 ноября в 04:51 и прибудет в столицу в 09:00.
Напомним, что сдвоенные "Ласточки" также будут курсировать между Нижним и Москвой 1 и 2 ноября.
Ранее сообщалось, что с 3 декабря из приволжской столицы в Москву начнет курсировать двухэтажный "Буревестник".
