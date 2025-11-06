Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Экономика

Бюджет и прогноз развития: в Нижнем Новгороде обсудили планы до 2028 года

06 ноября 2025 20:00 Экономика
Бюджет и прогноз развития: в Нижнем Новгороде обсудили планы до 2028 года

Фото: пресс-служба ЗС НО

На совместном заседании комитетов Законодательного собрания Нижегородской области, состоявшемся 5 ноября, были рассмотрены ключевые вопросы социально-экономического развития региона и параметры областного бюджета на ближайшие три года. В обсуждении принял участие председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Одной из центральных тем стало рассмотрение прогноза социально-экономического развития области до 2028 года. С докладом по этому вопросу выступил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

По его словам, в текущем году наблюдается плановое замедление темпов роста экономики, однако благодаря устойчивому заделу, сформированному в предыдущие годы, сохраняются положительные тенденции.

"Мы рассчитываем сохранить положительную динамику валового регионального продукта. По итогам 2025 года возможен прирост на уровне 0,4%. Важно, чтобы в условиях экономической нестабильности бюджетные решения принимались максимально взвешенно и консолидировано", – отметил Денис Исмагилов.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин подчеркнул, что при возможном снижении ключевой ставки Центробанком в 2026 году возрастет доступность кредитов, что станет стимулом для роста инвестиционной активности.

"В прогнозе заложен рост на 1–2% в сфере обрабатывающих производств и строительства. Сегодня предприятия размещают средства на депозитах, но при смягчении денежно-кредитной политики они смогут направить их в развитие, что обеспечит дополнительный прирост инвестиций на 2–2,5% к уровню 2025 года", – пояснил Люлин.

Особое внимание на заседании уделили проекту закона об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов. С основными параметрами бюджета депутатов ознакомила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Доходы регионального бюджета на 2026 год запланированы в объеме 332,2 млрд рублей, на 2027 год – 360,4 млрд рублей, на 2028 год – 381,1 млрд рублей. Расходы составят 354,5 млрд рублей, 371,8 млрд рублей и 391,1 млрд рублей соответственно.

Более 95% расходов бюджета будет направлено на реализацию 34 государственных программ Нижегородской области.

Как сообщила Ольга Сулима, значительная часть средств будет направлена на адресную помощь семьям с детьми. В частности, предусмотрены выплаты многодетным семьям, пособия детям-сиротам, расходы на лечение и обеспечение жильем, а также новые меры поддержки – родительский основной доход и подарок новорожденному.

Председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков отметил, что ежегодное обсуждение прогноза развития и проекта бюджета в первом чтении позволяет оценить ключевые параметры: доходы, налоговые поступления, объем расходов и ассигнований на исполнение обязательств перед гражданами.

Евгений Люлин, подводя итоги заседания, отметил: "Проект бюджета на три года рассмотрели восемь профильных комитетов. Все они дали рекомендации к принятию документа в первом чтении. Традиционно наиболее активные обсуждения и корректировки будут во втором чтении, когда речь пойдет о конкретных статьях расходов. Мы продолжим совместную работу с правительством региона, чтобы принять окончательный вариант бюджета в декабре".

Ранее сообщалось, что экономический прогноз до 2028 года представили в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Бюджет Законодательное собрание экономика
