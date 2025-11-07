Подрядчика уличили в миллионном мошенничестве на ремонте крыши в Сормове

Фото:
В Сормовском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при капитальном ремонте кровли многоквартирного дома. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Проверка показала, что в марте 2024 года Фонд капитального ремонта Нижегородской области заключил договор с подрядной организацией на проведение работ по ремонту крыши одного из домов. Однако подрядчик не выполнил все предусмотренные работы, но при этом указал в документации ложные сведения.
Несмотря на недобросовестное исполнение, подрядной фирме была перечислена полная сумма оплаты. Ущерб, причиненный бюджету, оценивается более чем в 1 миллион рублей.
После прокурорской проверки материалы были переданы в следственные органы. В результате возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Прокуратура продолжает контролировать ход расследования и процесс возмещения причиненного ущерба.
