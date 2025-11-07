Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Происшествия

Подрядчика уличили в миллионном мошенничестве на ремонте крыши в Сормове

07 ноября 2025
Подрядчика заподозрили в миллионном мошенничестве при ремонте крыши в Сормове

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при капитальном ремонте кровли многоквартирного дома. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Проверка показала, что в марте 2024 года Фонд капитального ремонта Нижегородской области заключил договор с подрядной организацией на проведение работ по ремонту крыши одного из домов. Однако подрядчик не выполнил все предусмотренные работы, но при этом указал в документации ложные сведения.

Несмотря на недобросовестное исполнение, подрядной фирме была перечислена полная сумма оплаты. Ущерб, причиненный бюджету, оценивается более чем в 1 миллион рублей.

После прокурорской проверки материалы были переданы в следственные органы. В результате возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Прокуратура продолжает контролировать ход расследования и процесс возмещения причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что двух сотрудниц нижегородского вуза будут судить за присвоение премий на 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что двух сотрудниц нижегородского вуза будут судить за присвоение премий на 2,5 млн рублей.

