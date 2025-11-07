Пасмурная и холодная погода ждет нижегородцев на выходных

Фото:
Жителей Нижнего Новгорода ждут холодные и пасмурные выходные, сообщают аналитики Яндекс Погоды.
По прогнозам, осадков в эти дни не ожидается. В субботу, 8 ноября, температура воздуха утром и днем составит около +8 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +5 градусов, а ночью — до +3 градусов. Ожидается северо-западный и юго-западный ветер с порывами до 11 м/с.
В воскресенье, 9 ноября, погода существенно не изменится. Утром будет около +3 градусов, днем "потеплеет" до +5 градусов, а к вечеру столбики термометра покажут +6. Ночная температура останется на этом же уровне. Ветер в последний день недели сменится на южный и юго-западный, порывы достигнут 10 м/с.
Ранее сообщалось, что первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть 11 ноября.
