Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2025 18:00Власти одобрили идею пешеходной зоны для молодоженов на Малой Покровской
07 ноября 2025 17:45Новый автобусный маршрут соединит Сокольское и Нижний Новгород
07 ноября 2025 17:36Нижегородский журналист Александр Пичугин пополнил список иностранных агентов
07 ноября 2025 17:32АО "Транснефть – Верхняя Волга" откроет в ННГАСУ профильную аудиторию для подготовки будущих специалистов
07 ноября 2025 17:31Страны ЕС смогут сокращать срок действия ранее выданных россиянам мультивиз
07 ноября 2025 15:57Нижегородские кадеты приняли участие в юбилейном "Параде памяти" в Самаре
07 ноября 2025 15:53Еврокомиссия официально запретила выдавать россиянам мультивизы
07 ноября 2025 15:45Пасмурная и холодная погода ждет нижегородцев на выходных
07 ноября 2025 15:26Тестирование нового оборудования началось на Нижегородской станции аэрации
07 ноября 2025 14:48"Поезда здоровья" в ноябре будут работать в 15 муниципальных округах Нижегородской области
Общество

Власти одобрили идею пешеходной зоны для молодоженов на Малой Покровской

07 ноября 2025 18:00 Общество
Общественная палата поддержала идею пешеходной зоны для молодоженов

Фото: Александр Воложанин

Идея обустроить на улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде тематическую прогулочную зону для молодоженов получила одобрение членов Общественной палаты города.

Председатель Общественной палаты Сергей Горин подчеркнул, что проект важен не только с точки зрения благоустройства, но и как символ поддержки семейных ценностей. По его словам, такие пространства помогают укреплять традиции и становятся значимыми для всех поколений.

"Здесь молодые пары по-особому, в окружении красот одной из исторических улиц Нижнего Новгорода, смогут праздновать рождение новой семьи, начинать летопись своей истории. Не сомневаюсь, что и другие нижегородцы с большим удовольствием будут гулять здесь. Как отец и дедушка, я прекрасно понимаю, насколько важны такие моменты в жизни", - отметил он.

По мнению председателя комиссии по культуре и просвещению Александры Шаровой, улица Малая Покровская обладает высоким туристическим потенциалом благодаря своей архитектуре и историческому значению.

"К тому же, идея о том, чтобы наполнить это пространство особым смыслом – традиционными ценностями, семейственностью, любовью, напрямую связана и с историей Малой Покровской: более полувека назад в доме купца Иконникова открылся первый в городе Дом бракосочетания, который стал самым популярным местом для свадебной регистрации среди нижегородских пар", - добавила она.

В городском департаменте транспорта сообщили, что на участке Малой Покровской уже завершаются работы по ремонту дорожного покрытия и тротуаров. Кроме того, в историческом центре города продолжается модернизация других улиц. В частности, планируется реконструкция улицы Ильинской с возможным расширением тротуаров и капитальный ремонт улицы Маслякова. При этом особое внимание будет уделено сохранению историко-культурного облика территории.

Ранее сообщалось, что с середины ноября брачующимся станут доступны для регистрации "Дом Сироткина" на Верхневолжской набережной и "Дом губернатора" на территории кремля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС свадьба Семья
Поделиться:
Новости по теме
04 ноября 2025 11:05Нижегородская пара зарегистрировала брак на фоне "Воззвания Минина"
21 августа 2025 19:30Новые площадки для выездной регистрации брака появятся в Нижнем Новгороде
09 августа 2019 16:18"Редевелопмент Ильинской коснется реставрации и обновления к пешеходной доступности", - Дарья Шорина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных