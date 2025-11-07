Власти одобрили идею пешеходной зоны для молодоженов на Малой Покровской Общество

Фото: Александр Воложанин

Идея обустроить на улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде тематическую прогулочную зону для молодоженов получила одобрение членов Общественной палаты города.

Председатель Общественной палаты Сергей Горин подчеркнул, что проект важен не только с точки зрения благоустройства, но и как символ поддержки семейных ценностей. По его словам, такие пространства помогают укреплять традиции и становятся значимыми для всех поколений.

"Здесь молодые пары по-особому, в окружении красот одной из исторических улиц Нижнего Новгорода, смогут праздновать рождение новой семьи, начинать летопись своей истории. Не сомневаюсь, что и другие нижегородцы с большим удовольствием будут гулять здесь. Как отец и дедушка, я прекрасно понимаю, насколько важны такие моменты в жизни", - отметил он.

По мнению председателя комиссии по культуре и просвещению Александры Шаровой, улица Малая Покровская обладает высоким туристическим потенциалом благодаря своей архитектуре и историческому значению.

"К тому же, идея о том, чтобы наполнить это пространство особым смыслом – традиционными ценностями, семейственностью, любовью, напрямую связана и с историей Малой Покровской: более полувека назад в доме купца Иконникова открылся первый в городе Дом бракосочетания, который стал самым популярным местом для свадебной регистрации среди нижегородских пар", - добавила она.

В городском департаменте транспорта сообщили, что на участке Малой Покровской уже завершаются работы по ремонту дорожного покрытия и тротуаров. Кроме того, в историческом центре города продолжается модернизация других улиц. В частности, планируется реконструкция улицы Ильинской с возможным расширением тротуаров и капитальный ремонт улицы Маслякова. При этом особое внимание будет уделено сохранению историко-культурного облика территории.

Ранее сообщалось, что с середины ноября брачующимся станут доступны для регистрации "Дом Сироткина" на Верхневолжской набережной и "Дом губернатора" на территории кремля.