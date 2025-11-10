Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Десятки домов в Нижнем Новгороде останутся без воды и света 10 ноября

10 ноября 2025 09:58 Общество
Десятки домов в Нижнем Новгороде останутся без воды и света 10 ноября

Фото: Александр Воложанин

Жители нескольких районов Нижнего Новгорода сегодня, 10 ноября, столкнутся с временными отключениями воды и электроэнергии. Причиной стали плановые ремонтные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в ГОЧС Нижнего Новгорода, с 09:00 до 11:00 будет отключено горячее водоснабжение в домах №№ 6, 8, 8а, 10 и 12 на улице Касьянова, №№ 5, 5а, 7, 9а, 11, 11а, 13 и 9 на улице Лопатина, а также в доме № 5 на Верхне-Печерской.

Кроме того, с 09:00 до 18:00 без электричества останутся дома с номерами от 1 до 9 на проспекте Ильича. В этот период в квартирах не будут работать электроприборы, в том числе телевизоры и микроволновые печи.

Наибольшее количество отключений связано с холодным водоснабжением. С 09:00 до 15:00 без холодной воды останутся десятки домов на проспекте Героев (№№ 4–70, включая 37а), улице 50-летия Победы (№№ 9–25), улице Дежнёва (№№ 1–9), улице Николая Гастелло (№№ 2–14 и 1а), улице Кошелёва (№№ 1–17), а также дом № 177 на Московском шоссе.

Продолжительность отключений составит от двух до девяти часов. Власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что на улице Володарского в Нижнем Новгороде обновят систему уличного освещения. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

