Набережную Гребного канала предложили передать для Восточного обхода

10 ноября 2025 13:44 Экономика
Муниципальные власти Нижнего Новгорода рассматривают возможность передачи участка набережной Гребного канала в безвозмездное пользование Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД). Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на внеочередном заседании городской Думы 12 ноября. Проект уже внесен в повестку дня. 

В пояснительной записке отмечается, что передача дороги в безвозмездное пользование ГУАД необходима для реализации проекта строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке протяженностью 1,145 км, расположенной от Лысогорского съезда до ворот станции аэрации. Он имеет статус дороги общего пользования местного значения и в настоящее время находится в оперативном управлении муниципального учреждения "Центр". После включения объекта в перечень имущества, передаваемого без конкурса, администрация города издаст постановление о передаче дороги в пользование ГУАД. В дальнейшем участок планируется передать в собственность Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что минград Нижегородской области выдал разрешение на разрабатотку проектов планировки для двух этапов Восточного обхода. Один из них предусматривает реконструкцию набережной Гребного канала от Казанского до Лысогорского съезда и организацию разворотной площадки, второй - реконструкцию дороги Афонино — Никульское. Заказчиком обоих проектов выступает ГУАД. Подготовка документации должна быть завершена к ноябрю 2026 года.

Напомним, соглашение о строительстве Восточного обхода пока не заключено. В октябре ГУАД сообщал о поступлении двух частных концессионных инициатив. В перспективе новая дорога соединит набережную Гребного канала с федеральной трассой М-7 в Кстовском районе.

