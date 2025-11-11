Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2025 07:00Пять "умных" остановок установили возле универмага на Автозаводе
10 ноября 2025 20:13Максим Ребров: "Через свое творчество молодежь продолжает эстафету памяти о героях-земляках"
10 ноября 2025 20:00Движение на улице Добролюбова ограничат из-за реконструкции трамвайных путей
10 ноября 2025 19:20Канадец Фейнстра высказался о сбоях интернета в Нижегородской области
10 ноября 2025 18:55Движение на улице Львовской ограничат из-за строительных работ
10 ноября 2025 18:40Парковку запретят на участке 3-й Ямской улицы с 1 декабря
10 ноября 2025 18:15Экс-глава нижегородской КСП подала в суд на городскую думу
10 ноября 2025 18:00Более 1400 нижегородских семей воспользовались услугой "Социальная няня"
10 ноября 2025 16:55Соцфонд назвал десяткам тысяч нижегородцев размер их будущей пенсии
10 ноября 2025 16:38В Нижнем Новгороде обсудили новые меры поддержки семей участников СВО
Общество

Пять "умных" остановок установили возле универмага на Автозаводе

11 ноября 2025 07:00 Общество
Пять умных остановок установили возле универмага на Автозаводе

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде завершили установку пяти новых "умных остановок" возле универмага в Автозаводском районе. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона. 

Две из таких остановок оборудованы на проспекте Октября. Еще три объекта разместили на проспекте Ленина: один павильон установили на автобусной остановке, два — на трамвайной.

Отметим, что помимо актуальной информации о графике движения общественного транспорта, на "умных остановках" можно бесплатно подключиться к Wi-Fi.

Добавим, что летом по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" благоустроили территорию у Автозаводского универмага. Как она выглядит, можно посмотреть в нашем фоторепортаже

Теги:
Общественный транспорт Остановки ЦРТС
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных