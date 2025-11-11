Пять "умных" остановок установили возле универмага на Автозаводе Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде завершили установку пяти новых "умных остановок" возле универмага в Автозаводском районе. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Две из таких остановок оборудованы на проспекте Октября. Еще три объекта разместили на проспекте Ленина: один павильон установили на автобусной остановке, два — на трамвайной.

Отметим, что помимо актуальной информации о графике движения общественного транспорта, на "умных остановках" можно бесплатно подключиться к Wi-Fi.

Добавим, что летом по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" благоустроили территорию у Автозаводского универмага. Как она выглядит, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.