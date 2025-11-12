Нижегородка фиктивно зарегистрировала 10 мигрантов в комнате общежития Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Советском районе Нижнего Новгорода полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан в общежитии на улице Шорина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, 45-летняя неработающая местная жительница за вознаграждение поставила на миграционный учет в своей комнате десять иностранцев. При этом никто из них там фактически не проживал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — "фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в России". Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские напоминают, что нарушение порядка регистрации иностранных граждан влечёт административную или уголовную ответственность.

Граждан, обладающих информацией о незаконной регистрации мигрантов, просят сообщать в полицию по телефонам 02, 102 или 112.

Ранее сообщалось, что более 200 мигрантов выдворили из Нижегородской области после рейдов.