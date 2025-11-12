Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 ноября 2025 15:02Мужчину осудят за травмирование ребенка на празднике в Княгинине
12 ноября 2025 13:53Нижегородка фиктивно зарегистрировала 10 мигрантов в комнате общежития
12 ноября 2025 13:30Реку Черную планируют очистить от нефтепродуктов до конца недели
12 ноября 2025 11:35Две аварии с фурами произошли утром на М-7 в Нижегородской области
12 ноября 2025 10:34Росприроднадзор проверяет разлив нефтепродуктов в Кстовском районе
12 ноября 2025 10:15Полиция задержала нижегородца со спрятанными в носках наркотиками
11 ноября 2025 19:36Наркотики под видом шоколадных шариков хотели доставить в нижегородскую колонию
11 ноября 2025 18:23Водитель нижегородской компании умер перед началом смены
11 ноября 2025 18:01Водитель иномарки погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области
11 ноября 2025 17:42Нижегородца оштрафовали за взлом "Госуслуг" и передачу чужих данных
Происшествия

Нижегородка фиктивно зарегистрировала 10 мигрантов в комнате общежития

12 ноября 2025 13:53 Происшествия
Нижегородка фиктивно зарегистрировала 10 мигрантов в комнате общежития

Фото: Александр Воложанин

В Советском районе Нижнего Новгорода полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан в общежитии на улице Шорина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, 45-летняя неработающая местная жительница за вознаграждение поставила на миграционный учет в своей комнате десять иностранцев. При этом никто из них там фактически не проживал. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — "фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в России". Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские напоминают, что нарушение порядка регистрации иностранных граждан влечёт административную или уголовную ответственность.

Граждан, обладающих информацией о незаконной регистрации мигрантов, просят сообщать в полицию по телефонам 02, 102 или 112.

Ранее сообщалось, что более 200 мигрантов выдворили из Нижегородской области после рейдов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
24 октября 2025 18:10Облаву на нелегалов устроили в Нижнем Новгороде — видео
21 октября 2025 13:52Новые ограничения для мигрантов могут появиться в Нижегородской области
08 октября 2025 17:20Около 3 тысяч мигрантов лишились приобретённого российского гражданства
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных