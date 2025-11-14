Что сказал Глеб Никитин о ночной атаке БПЛА в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ночную атаку беспилотника, которую отразили силы ПВО.
По словам главы региона, в ночь на 14 ноября над областью был сбит один украинский дрон. Никитин отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также нет.
"На месте падения обломков работают специалисты.", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
По данным Минобороны, этой ночью по всей стране было уничтожено 216 вражеских беспилотников.
Напомним, что массовую атаку дронов отразили в Нижегородской области 30 октября.
Ранее в МЧС напомнили, как действовать при атаке БПЛА.
