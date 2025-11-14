Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Последние новости рубрики Происшествия
14 ноября 2025 11:03Виновника смертельного ДТП на проспекте на Ленина осудят в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 10:23Что сказал Глеб Никитин о ночной атаке БПЛА в Нижегородской области
14 ноября 2025 07:40Украинский беспилотник сбили этой ночью в Нижегородской области
13 ноября 2025 19:42Дело о халатности завели после травмирования ребенка в детсаду Лукоянова
13 ноября 2025 19:00Аферисты выманили у нижегородца почти 5 миллионов под видом инвестиций
13 ноября 2025 18:47Более шести тонн немаркированной рыбы на 3,5 млн рублей изъяли в Чкаловске
13 ноября 2025 18:21Свалка в лесополосе загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
13 ноября 2025 17:22Бывшего замглавы Перевоза осудят за смерть мужчины от падения дерева
13 ноября 2025 17:03159 свертков с наркотиками нашли у закладчика в Нижнем Новгороде
13 ноября 2025 14:06Суд оставил под стражей экс-ректора НГАТУ Игоря Воротникова до 13 декабря
Происшествия

Что сказал Глеб Никитин о ночной атаке БПЛА в Нижегородской области

14 ноября 2025 10:23 Происшествия
Что сказал Глеб Никитин о ночной атаке БПЛА в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ночную атаку беспилотника, которую отразили силы ПВО.

По словам главы региона, в ночь на 14 ноября над областью был сбит один украинский дрон. Никитин отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также нет.

"На месте падения обломков работают специалисты.", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

По данным Минобороны, этой ночью по всей стране было уничтожено 216 вражеских беспилотников.

Напомним, что массовую атаку дронов отразили в Нижегородской области 30 октября.

Ранее в МЧС напомнили, как действовать при атаке БПЛА.

