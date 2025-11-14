Врачи распознали инсульт у нижегородки, которая жаловалась на зуб Общество

В поликлинику №30 Нижнего Новгорода врачи сумели своевременно диагностировать инсульт у пожилой пациентки, которая считала, что у нее болит зуб.

Как сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, 80-летняя женщина обратилась к врачам с жалобой на онемение щеки. Она была уверена, что причина недуга в проблемах с зубами.

Однако дежурные терапевты заподозрили, что дело не в зубах. После осмотра они пришли к выводу, что симптомы могут указывать на нарушение мозгового кровообращения, и незамедлительно направили пациентку в стационар.

В больнице у женщины подтвердился инсульт на ранней стадии. Онемение лица оказалось его первым признаком.

