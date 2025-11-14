Шесть школ частично закрыли на карантин в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области за первую неделю ноября зафиксировали около 11 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Несмотря на рост числа заболевших, эпидемический порог в регионе не превышен, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Чаще всего у заболевших выявляли риновирус и микоплазму. Также встречались РС-вирусы, парагрипп, метапневмовирусы, бокавирусы и аденовирусы. Случаи гриппа пока единичные.
Из-за роста заболеваемости частично приостановлены занятия в 9 классах шести школ и 63 группах в 48 детских садах. В учебных заведениях усилили меры профилактики: проводят регулярную дезинфекцию, используют бактерицидные лампы, проветривают помещения и проверяют состояние детей по утрам.
Прививочная кампания продолжается. По состоянию на 13 ноября от гриппа уже вакцинировались более 1,4 миллиона человек — 47,4% населения региона.
Ранее сообщалось, что c 1 декабря нижегородцам будут получать направления к врачам в электронном формате.
