Происшествия

Инженер нижегородского "Полета" погиб, упав с лестницы

14 ноября 2025 17:33 Происшествия
Инженер нижегородского предприятия Полет погиб при падении с лестницы

Ведущий инженер нижегородского предприятия АО "НПП "Полет" скончался после падения с лестницы. Об этом сообщила Гострудинспекция по Нижегородской области. 

Трагический инцидент произошел 10 ноября 2025 года на территории организации в здании ЛПК-2. При спуске с металлической стационарной лестницы 59-летний инженер потерял равновесие и упал, получив тяжелую черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместимой с жизнью.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Гострудинспекция начала расследование обстоятельств происшествия. Его целью станет установление причин, приведших к трагедии.

Ранее сообщалось, что водитель нижегородской компании умер перед началом смены. 

