Инженер нижегородского "Полета" погиб, упав с лестницы

Ведущий инженер нижегородского предприятия АО "НПП "Полет" скончался после падения с лестницы. Об этом сообщила Гострудинспекция по Нижегородской области.
Трагический инцидент произошел 10 ноября 2025 года на территории организации в здании ЛПК-2. При спуске с металлической стационарной лестницы 59-летний инженер потерял равновесие и упал, получив тяжелую черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместимой с жизнью.
Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Гострудинспекция начала расследование обстоятельств происшествия. Его целью станет установление причин, приведших к трагедии.
Ранее сообщалось, что водитель нижегородской компании умер перед началом смены.
