Нижегородцы обменяли мелочь на 4 миллиона рублей во время "Монетной недели" Экономика

Во время всероссийской акции "Монетная неделя" (18+) жители Нижегородской области принесли в банки более 900 тысяч монет. Общая сумма обмена превысила 4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

Граждане могли сдать монеты любых номиналов, находящихся в обращении, и обменять их на банкноты или зачислить на банковский счёт. Наиболее часто сдавались монеты номиналом 1 и 10 рублей.

В целом по регионам, входящим в зону ответственности Волго-Вятского главного управления Банка России, за время акции было сдано 5,23 миллиона монет на общую сумму более 24 миллионов рублей. Общий вес монет составил более 67 килограммов.

В Банке России напоминают, что вернуть монеты в оборот можно не только во время специальных акций. Мелочь можно использовать для оплаты покупок и услуг в повседневной жизни.

