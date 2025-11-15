Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Экономика

Нижегородцы обменяли мелочь на 4 миллиона рублей во время "Монетной недели"

15 ноября 2025 13:58 Экономика
Нижегородцы обменяли мелочь на 4 миллиона рублей во время Монетной недели

Во время всероссийской акции "Монетная неделя" (18+) жители Нижегородской области принесли в банки более 900 тысяч монет. Общая сумма обмена превысила 4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России. 

Граждане могли сдать монеты любых номиналов, находящихся в обращении, и обменять их на банкноты или зачислить на банковский счёт. Наиболее часто сдавались монеты номиналом 1 и 10 рублей.

В целом по регионам, входящим в зону ответственности Волго-Вятского главного управления Банка России, за время акции было сдано 5,23 миллиона монет на общую сумму более 24 миллионов рублей. Общий вес монет составил более 67 килограммов.

В Банке России напоминают, что вернуть монеты в оборот можно не только во время специальных акций. Мелочь можно использовать для оплаты покупок и услуг в повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открыли музей денег

Теги:
Акции Деньги
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
