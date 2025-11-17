Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 ноября 2025 11:00Участок площадью 10 га в Лыскове выставили на торги под КРТ
15 ноября 2025 18:00Половина нижегородцев поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю
15 ноября 2025 13:58Нижегородцы обменяли мелочь на 4 миллиона рублей во время "Монетной недели"
15 ноября 2025 12:30Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 19 ноября
14 ноября 2025 20:00Около 150 товаров из Нижегородской области получили знак качества за пять лет
14 ноября 2025 18:3823 участника проекта "СВОё дело" защитили собственные бизнес-идеи перед конкурсной комиссией
14 ноября 2025 16:39На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
14 ноября 2025 15:35ВТБ поднимает ставку по вкладу "Двойная выгода" до 26%
14 ноября 2025 15:02Телеком-рынок России готовится сделать цифровой рывок
14 ноября 2025 10:46В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года
Экономика

Участок площадью 10 га в Лыскове выставили на торги под КРТ

17 ноября 2025 11:00 Экономика
Участок площадью 10 га в Лыскове выставили на торги под КРТ

Фото: ДОМ.РФ

В Лысковском районе Нижегородской области выставлен на аукцион земельный участок площадью 10,11 гектара для реализации проекта комплексного развития территории. Информация об этом размещена на официальной платформе ДОМ.РФ.

Участок находится всего в трех километрах от центра Лыскова. Он окружен незастроенными землями и расположен вблизи реки Валавы. Одним из преимуществ площадки является удобная транспортная доступность: рядом проходит федеральная трасса М-7, а также находятся автобусные остановки.

Начальная цена договора с застройщиком составляет 2 миллиона рублей. Победитель торгов должен будет разработать и реализовать проект, включающий строительство жилых домов и общественного центра площадью не менее 850 квадратных метров. Также допускается возведение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, если это потребуется по итогам планировки.

Согласно требованиям, общая площадь жилой застройки должна составить не менее 9 150 и не более 15 250 квадратных метров. При этом не менее 3% от площади жилого фонда должно быть отведено под нежилые помещения.

Проект предусматривает благоустройство территории, включая озеленение улиц и дворов, обустройство детских и спортивных площадок, пешеходных зон и парковок. Все работы по благоустройству будут выполняться согласно утвержденному графику.

Срок реализации проекта — 7 лет с момента заключения договора аренды и договора о комплексном развитии территории. В течение первых полутора лет инвестор обязан разработать и согласовать документацию по планировке участка.

Арендная плата за землю составляет 20 рублей 10 копеек за квадратный метр в год. Эта ставка фиксирована на весь срок аренды и не подлежит изменению. 

Ранее сообщалось о выставлении на торги участка в районе улицы Панина под комплексное развитие территории.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Лысково торги
Поделиться:
Новости по теме
10 ноября 2025 17:13Участок с домом изымают для КРТ на Автозаводе
28 октября 2025 14:47Власти ищут инвестора для застройки 46,6 га в Новинках
14 октября 2025 15:28Реализацию проектов КРТ на прибрежных территориях обсудили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных