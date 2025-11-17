Участок площадью 10 га в Лыскове выставили на торги под КРТ Экономика

Фото: ДОМ.РФ

В Лысковском районе Нижегородской области выставлен на аукцион земельный участок площадью 10,11 гектара для реализации проекта комплексного развития территории. Информация об этом размещена на официальной платформе ДОМ.РФ.

Участок находится всего в трех километрах от центра Лыскова. Он окружен незастроенными землями и расположен вблизи реки Валавы. Одним из преимуществ площадки является удобная транспортная доступность: рядом проходит федеральная трасса М-7, а также находятся автобусные остановки.

Начальная цена договора с застройщиком составляет 2 миллиона рублей. Победитель торгов должен будет разработать и реализовать проект, включающий строительство жилых домов и общественного центра площадью не менее 850 квадратных метров. Также допускается возведение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, если это потребуется по итогам планировки.

Согласно требованиям, общая площадь жилой застройки должна составить не менее 9 150 и не более 15 250 квадратных метров. При этом не менее 3% от площади жилого фонда должно быть отведено под нежилые помещения.

Проект предусматривает благоустройство территории, включая озеленение улиц и дворов, обустройство детских и спортивных площадок, пешеходных зон и парковок. Все работы по благоустройству будут выполняться согласно утвержденному графику.

Срок реализации проекта — 7 лет с момента заключения договора аренды и договора о комплексном развитии территории. В течение первых полутора лет инвестор обязан разработать и согласовать документацию по планировке участка.

Арендная плата за землю составляет 20 рублей 10 копеек за квадратный метр в год. Эта ставка фиксирована на весь срок аренды и не подлежит изменению.

Ранее сообщалось о выставлении на торги участка в районе улицы Панина под комплексное развитие территории.