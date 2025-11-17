Более 95 миллионов рублей выделено на капремонт подъезда к Кузнечихе Экономика

Фото: Александр Воложанин

ГУММиД объявил тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги, ведущей к деревне Кузнечиха от улицы Малиновского. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы планируют выполнить за счет городского бюджета. Общая сумма, заложенная на реализацию проекта, составляет почти 95,5 млн рублей. Финансирование проекта распределено на два года. В 2026 году на ремонт выделят 62,58 миллиона рублей, в 2027-м — оставшиеся 32,9 миллиона.

Согласно документации, заявки на участие в закупке принимаются до 1 декабря 2025 года. Итоги конкурса будут подведены 4 декабря. Подрядчику предстоит завершить все работы до 30 декабря 2027 года включительно.

Ранее сообщалось, что в поселке Новинки Нижнего Новгорода планируют построить новую магистральную улицу.