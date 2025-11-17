Ремонт нижегородского стадиона "Динамо" хотят завершить будущим летом

Реконструкцию стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде планируется завершить летом 2026 года.
Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом журналистам 17 ноября сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
"Мы надеемся, что будущим летом стадион "Динамо" начнет работать", - отметил Морозов.
В октябре 2025 года сообщалось, что реконструкция "Динамо" в Нижнем Новгороде завершена на 71%. В настоящее время строители занимаются возведением фундаментов под контрольно-пропускные пункты арены.
Также сообщалось, что проезд около стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде закрыли по 30 апреля 2026 года включительно.
