Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Спорт

ВК "Горький" вырвал победу у МГТУ

18 ноября 2025 09:38 Спорт
ВК Горький вырвал победу у МГТУ

Фото: ВК "Горький"

Нижегородские волейболисты одержали непростую победу над командой МГТУ из Москвы. Матч получился напряжённым и затянулся на все пять партий — 3:2 (25:22; 25:23; 24:26; 17:25; 15:9).

Хозяева уверенно начали встречу, выиграв первые два сета, но москвичи неожиданно перехватили инициативу. МГТУ вырвал концовку третьей партии, а затем и вовсе забрал четвёртую.

На тай-брейке "Горький" с первых розыгрышей захватил преимущество. Заключительный сет остался за нижегородцами — 15:9.

Эта победа стала второй подряд и третьей в сезоне для команды Андрея Дранишникова. Сейчас "Горький" занимает десятое место в турнирной таблице.

"Наверно сегодня где-то рано поверили, что всё, матч выигран. При счете 23:19 ты должен забирать партию, а когда ты ее отдаешь, конечно, соперник понимает, что может бороться и биться, что он и показал в четвертой партии. А пятая, это, как мы знаем, лотерея, и череда каких-то ошибок. Сегодня мы чисто ее сыграли и довели до победы", — отметил наставник нижегородских волейболистов.

Следующий матч "Горький" проведёт 23 ноября на выезде против "Динамо-ЛО".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" уступил "Челмету" в концовке матча.

Волейбол Спорт
