Серийную автобусную воровку поймали в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнюю женщину, подозреваемую в серии карманных краж в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, с августа по ноябрь 2025 года в отделы сразу четырёх районов города — Автозаводского, Ленинского, Нижегородского и Советского — поступали заявления от пострадавших пассажиров.

Общий ущерб от действий злоумышленницы превысил 170 тысяч рублей. Как установили оперативники, подозреваемая, ранее уже судимая за аналогичные преступления, тратила похищенные деньги на личные нужды, а кошельки и другие вещи выбрасывала.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. На время предварительного расследования она находится под подпиской о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании жительницы Ленинградской области, подозреваемую в кражах сотовых телефонов в нижегородских торговых центрах.