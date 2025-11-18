Нижегородская канатная дорога временно не работает

Фото:
Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, вновь остановила работу. На этот раз причиной стали неблагоприятные погодные условия.
"В связи с сильным ветром посадка на канатную дорогу временно приостановлена", — сообщается в телеграм-боте переправы.
Накануне канатка только возобновила работу после трехдневного технического обслуживания. О сроках возобновления движения пока не сообщается.
Ранее МЧС предупредило нижегородцев об усилении ветра до 19 м/с сегодня и завтра.
Напомним, с 1 октября канатная дорога перешла на зимний режим работы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+