Нижегородская канатная дорога временно не работает Общество

Фото: Александр Воложанин

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, вновь остановила работу. На этот раз причиной стали неблагоприятные погодные условия.

"В связи с сильным ветром посадка на канатную дорогу временно приостановлена", — сообщается в телеграм-боте переправы.

Накануне канатка только возобновила работу после трехдневного технического обслуживания. О сроках возобновления движения пока не сообщается.

Ранее МЧС предупредило нижегородцев об усилении ветра до 19 м/с сегодня и завтра.

Напомним, с 1 октября канатная дорога перешла на зимний режим работы.