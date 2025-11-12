Гострудинспекция проверяет работодателя после смертельного ДТП под Володарском

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит расследование по факту сокрытия работодателем информации о смертельном несчастном случае, произошедшем в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 28 октября в 11:45 на 348-м километре трассы М-7 "Волга" в Володарском муниципальном округе. В результате столкновения двух грузовиков тяжелые травмы получил 52-летний водитель-экспедитор компании ООО "ГК Холод".
Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую травму живота с повреждением внутренних органов и травматический шок. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в тот же вечер.
Как установила Гострудинспекция, работодатель не сообщил о несчастном случае на производстве в установленные законом сроки. Такое бездействие нарушает требования статьи 228.1 Трудового кодекса РФ. По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, начато официальное расследование. Его цель — выяснить все обстоятельства и причины трагедии.
Ранее сообщалось, что водитель компании ООО "Технопарк" умер перед началом смены, а в Арзамасе смерть настигла сотрудника хлебобулочного предприятия прямо за рулем во время доставки продукции.
