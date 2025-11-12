Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Происшествия

Гострудинспекция проверяет работодателя после смертельного ДТП под Володарском

12 ноября 2025 17:40
Гострудинспекция заинтересовалась сокрытием смерти после ДТП под Володарском

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит расследование по факту сокрытия работодателем информации о смертельном несчастном случае, произошедшем в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Авария произошла 28 октября в 11:45 на 348-м километре трассы М-7 "Волга" в Володарском муниципальном округе. В результате столкновения двух грузовиков тяжелые травмы получил 52-летний водитель-экспедитор компании ООО "ГК Холод".

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую травму живота с повреждением внутренних органов и травматический шок. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в тот же вечер. 

Как установила Гострудинспекция, работодатель не сообщил о несчастном случае на производстве в установленные законом сроки. Такое бездействие нарушает требования статьи 228.1 Трудового кодекса РФ. По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, начато официальное расследование. Его цель — выяснить все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее сообщалось, что водитель компании ООО "Технопарк" умер перед началом смены, а в Арзамасе смерть настигла сотрудника хлебобулочного предприятия прямо за рулем во время доставки продукции. 

