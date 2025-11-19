В России оценят регионы по качеству мер поддержки участников СВО Общество

Фото: mil.ru

Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось межведомственное совещание с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, статс-секретаря – заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, глав субъектов РФ, представителей федеральных и региональных органов власти по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками СВО.

Глава российского военного ведомства отметил, что работа по предоставлению льгот участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей организована совместно с Минцифры России и Министерством экономического развития РФ.

При этом основные усилия направлены на цифровизацию всех положенных мер поддержки, а также проактивное и комплексное их предоставление участникам СВО за одно посещение МФЦ и через «Госуслуги».

В прошлом году был запущен сервис по выдаче справок об участии в специальной военной операции в электронном виде. Эта мера ускорила предоставление мер социальной поддержки, сервисом воспользовалось уже более трех миллионов человек.

«Мы продолжили развивать это направление – сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. С мая этого года ведется работа по организации проактивного предоставления льгот», – сказал Андрей Белоусов.

Новый сервис позволит максимально быстро получить федеральные, региональные и муниципальные меры социальной поддержки. При этом военнослужащим и членам их семей достаточно будет зайти на «Госуслуги» или в ближайший МФЦ без необходимости предоставления гражданами справок и бумажных документов.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила, что система работает в штатном режиме без сбоев.

«Больше 600 тысяч справок было сформировано с мая месяца через сервис на едином портале государственных услуг с помощью нового цифрового решения», – сказала замминистра обороны РФ.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал о работе портала государственных услуг в сфере предоставления мер социальной поддержки.

«На «Госуслугах» мы создали отдельный раздел, в котором собрали информацию о всех мерах социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Совместно с Минобороны выделили 11 мер поддержки, которые являются наиболее популярными и оказываются в большинстве субъектов Российской Федерации, для того чтобы их перевести в проактивный режим предоставления, а там, где это возможно, – полностью в беззаявительный. Вместе с субъектами РФ мы работаем над тем, чтобы все меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей были доступны на «Госуслугах» в электронном виде», – отметил Максут Шадаев.

Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев сообщил, что по поручению министра обороны РФ Минэкономразвития совместно с федеральными ведомствами и органами власти субъектов Российской Федерации продолжает работу по повышению качества предоставления мер поддержки участникам СВО и членам их семей через Многофункциональные центры предоставления услуг.

«В первую очередь хотел бы отметить ключевые преимущества для наших героев и членов их семей, которые имеются при предоставлении льгот через МФЦ: сокращается количество визитов в различные ведомства, в МФЦ отсутствует необходимость самостоятельно делать копии требуемых документов, значительно сокращаются временные и материальные затраты», – сказал Алексей Херсонцев.

Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ также отметил, что ведется активная работа по выводу в МФЦ так называемого комплексного запроса, когда по одному заявлению участники СВО и члены их семей могут получить сразу весь комплекс полагающихся им мер поддержки.

«Уже подаются тысячи таких комплексных заявлений. Очень хорошая обратная связь – 5–10 мер поддержки в каждом заявлении. Уже 41 субъект Российской Федерации запустили эти запросы», – подчеркнул замглавы Минэкономразвития РФ.

В ходе совещания также выступили представители субъектов РФ, которые наиболее активно реализовывают внедрение сервиса Минобороны для упрощенного оказания мер поддержки в своем регионе.

Андрей Белоусов отметил, что без участия субъектов Российской Федерации эта работа не может быть завершена, потому что сами эти льготы предоставляются в субъектах Российской Федерации.

«Количество мер поддержки может свидетельствовать о том, насколько реально регион заботится о своих ветеранах», – заявил глава российского военного ведомства.

При этом Министр обороны РФ подчеркнул, что есть регионы, в которых существуют наиболее высокие риски реализации этой задачи.

«Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ», – сказал Андрей Белоусов по итогам совещания.