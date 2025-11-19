Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2025 13:17Нижегородские депутаты просят Госдуму ужесточить контроль за продажей алкоголя
19 ноября 2025 13:02Два новых автобусных маршрута запустят в Нижегородской области
19 ноября 2025 13:00В России оценят регионы по качеству мер поддержки участников СВО
19 ноября 2025 12:50Первая пересаженная почка в Нижегородской области успешно прижилась
19 ноября 2025 12:39Беспалов призвал усилить работу нижегородских административных инспекций
19 ноября 2025 12:28500 нижегородских ребят отправились знакомиться с историей Санкт-Петербурга
19 ноября 2025 11:42Нижегородские студенты-айтишники получили доступ к скоростному интернету
19 ноября 2025 11:36Резервисты "БАРС-НН" отразили атаку БПЛА в Нижегородской области
19 ноября 2025 11:1454 новых автобуса выйдут на шесть популярных маршрутов в Нижнем Новгороде
19 ноября 2025 11:00Около 2,5 млрд рублей направят на жилье для сирот в Нижегородской области
Общество

В России оценят регионы по качеству мер поддержки участников СВО

19 ноября 2025 13:00 Общество
В России оценят регионы по качеству мер поддержки участников СВО

Фото: mil.ru

Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось межведомственное совещание с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, статс-секретаря – заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, глав субъектов РФ, представителей федеральных и региональных органов власти по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками СВО.

Глава российского военного ведомства отметил, что работа по предоставлению льгот участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей организована совместно с Минцифры России и Министерством экономического развития РФ.

При этом основные усилия направлены на цифровизацию всех положенных мер поддержки, а также проактивное и комплексное их предоставление участникам СВО за одно посещение МФЦ и через «Госуслуги».

В прошлом году был запущен сервис по выдаче справок об участии в специальной военной операции в электронном виде. Эта мера ускорила предоставление мер социальной поддержки, сервисом воспользовалось уже более трех миллионов человек.

«Мы продолжили развивать это направление – сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. С мая этого года ведется работа по организации проактивного предоставления льгот», – сказал Андрей Белоусов.

Новый сервис позволит максимально быстро получить федеральные, региональные и муниципальные меры социальной поддержки. При этом военнослужащим и членам их семей достаточно будет зайти на «Госуслуги» или в ближайший МФЦ без необходимости предоставления гражданами справок и бумажных документов.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила, что система работает в штатном режиме без сбоев.

«Больше 600 тысяч справок было сформировано с мая месяца через сервис на едином портале государственных услуг с помощью нового цифрового решения», – сказала замминистра обороны РФ.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал о работе портала государственных услуг в сфере предоставления мер социальной поддержки.

«На «Госуслугах» мы создали отдельный раздел, в котором собрали информацию о всех мерах социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Совместно с Минобороны выделили 11 мер поддержки, которые являются наиболее популярными и оказываются в большинстве субъектов Российской Федерации, для того чтобы их перевести в проактивный режим предоставления, а там, где это возможно, – полностью в беззаявительный. Вместе с субъектами РФ мы работаем над тем, чтобы все меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей были доступны на «Госуслугах» в электронном виде», – отметил Максут Шадаев.

Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев сообщил, что по поручению министра обороны РФ Минэкономразвития совместно с федеральными ведомствами и органами власти субъектов Российской Федерации продолжает работу по повышению качества предоставления мер поддержки участникам СВО и членам их семей через Многофункциональные центры предоставления услуг.

«В первую очередь хотел бы отметить ключевые преимущества для наших героев и членов их семей, которые имеются при предоставлении льгот через МФЦ: сокращается количество визитов в различные ведомства, в МФЦ отсутствует необходимость самостоятельно делать копии требуемых документов, значительно сокращаются временные и материальные затраты», – сказал Алексей Херсонцев.

Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ также отметил, что ведется активная работа по выводу в МФЦ так называемого комплексного запроса, когда по одному заявлению участники СВО и члены их семей могут получить сразу весь комплекс полагающихся им мер поддержки.

«Уже подаются тысячи таких комплексных заявлений. Очень хорошая обратная связь – 5–10 мер поддержки в каждом заявлении. Уже 41 субъект Российской Федерации запустили эти запросы», – подчеркнул замглавы Минэкономразвития РФ.

В ходе совещания также выступили представители субъектов РФ, которые наиболее активно реализовывают внедрение сервиса Минобороны для упрощенного оказания мер поддержки в своем регионе.

Андрей Белоусов отметил, что без участия субъектов Российской Федерации эта работа не может быть завершена, потому что сами эти льготы предоставляются в субъектах Российской Федерации.

«Количество мер поддержки может свидетельствовать о том, насколько реально регион заботится о своих ветеранах», – заявил глава российского военного ведомства.

При этом Министр обороны РФ подчеркнул, что есть регионы, в которых существуют наиболее высокие риски реализации этой задачи.

«Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ», – сказал Андрей Белоусов по итогам совещания.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минобороны СВО
Поделиться:
Новости по теме
14 ноября 2025 18:3823 участника проекта "СВОё дело" защитили собственные бизнес-идеи перед конкурсной комиссией
14 ноября 2025 11:32Участники программы "Герои. Нижегородская область" выступили на панельной сессии форума "ГосСтарт"
14 ноября 2025 10:38Нижегородские соцучастковые провели мастер-классы в поддержку СВО
13 ноября 2025 10:34Бойцам СВО доставили 120 тонн гумпомощи из Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных