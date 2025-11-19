Два новых общественных туалета заработают в Нижнем Новгороде до конца года

Фото:
Еще два общественных туалетных модуля появятся в Нижнем Новгороде до конца года. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии сообщил директор муниципального автономного учреждения культуры "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" Александр Чикаев, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Он отметил, что дирекция занимается не только обслуживанием общественных пространств, но и содержанием туалетных модулей в городе.
"Осуществляем ежедневную уборку, контроль исправности и ремонт. Всего модулей — 22. До конца года планируем ввести в эксплуатацию еще два: в парке "Дубки" и на Втором Парковом озере", — сказал Александр Чикаев.
Ранее сообщалось, что из-за вандалов этой зимой в Городце не будет работать ни один общественный туалет.
