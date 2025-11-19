Незаконную взлетную площадку под Кстовом закрыли после авиакатастрофы Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

После трагического крушения легкомоторного самолета в Кстовском районе Нижегородская транспортная прокуратура провела проверку и добилась запрета на использование незаконной взлетной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что самолет, разбившийся в феврале 2025 года, взлетел с участка в районе деревни Новоликеево. Эта территория относится к сельхозземлям и не предназначена для авиации. Тем не менее, именно с нее был совершен вылет, который закончился гибелью двух человек — пилота и пассажира.

Кстовский городской суд поддержал требования прокуратуры и постановил прекратить использование участка в качестве посадочной площадки. Также запрещены любые полеты с этой территории.

Напомним, маневр, на который пошел пилот, был запрещен для этой модели. Самолет вошел в крутое пикирование с сильным креном и не смог выйти на безопасную траекторию. После удара о землю он загорелся. Техническая экспертиза показала, что самолет был исправен, двигатель и система управления работали нормально.

Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура следит за ходом следствия и контролирует принятие окончательного решения.

Ранее сообщалось, что летом в Нижегородской области во время учебного полета крушение потерпел самолет Су-34.