Незаконную взлетную площадку под Кстовом закрыли после авиакатастрофы

После трагического крушения легкомоторного самолета в Кстовском районе Нижегородская транспортная прокуратура провела проверку и добилась запрета на использование незаконной взлетной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Выяснилось, что самолет, разбившийся в феврале 2025 года, взлетел с участка в районе деревни Новоликеево. Эта территория относится к сельхозземлям и не предназначена для авиации. Тем не менее, именно с нее был совершен вылет, который закончился гибелью двух человек — пилота и пассажира.
Кстовский городской суд поддержал требования прокуратуры и постановил прекратить использование участка в качестве посадочной площадки. Также запрещены любые полеты с этой территории.
Напомним, маневр, на который пошел пилот, был запрещен для этой модели. Самолет вошел в крутое пикирование с сильным креном и не смог выйти на безопасную траекторию. После удара о землю он загорелся. Техническая экспертиза показала, что самолет был исправен, двигатель и система управления работали нормально.
Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура следит за ходом следствия и контролирует принятие окончательного решения.
Ранее сообщалось, что летом в Нижегородской области во время учебного полета крушение потерпел самолет Су-34.
