"Торпедо-Горький" завершил домашнюю серию поражением

19 ноября хоккеисты "Торпедо-Горький" завершили домашнюю серию матчей поражением от "Горняка-УГМК". Победитель определился только в серии буллитов, где точнее оказались гости.
Встреча началась с быстрого гола хозяев. Уже на 4-й минуте Даниил Ильин отправил шайбу в ворота — 1:0. Однако в концовке первого периода гости сравняли счёт.
Во втором периоде "Горняк-УГМК" вышел вперёд усилиями — 1:2. Нижегородцы активизировались в атаке, но Николай Майоров восстановил равенство лишь за секунду до перерыва — 2:2.
Третий период начался с быстрого гола гостей. Через несколько минут "Торпедо-Горький" перехватил инициативу: Антон Косолапов сравнял счет, а Илья Бочков вывел команду вперёд — 4:3. Однако удержать преимущество не удалось, "Горняк-УГМК" переводит игру в овертайм.
Дополнительная пятиминутка прошла без заброшенных шайб. В серии буллитов подопечные Дмитрия Космачева не реализовали ни одной попытки. Матч закончился со счетом 4:5 в пользу гостей.
Следующий матч (6+) "горьковчане" проведут 27 ноября против пермского "Молота".
Ранее сообщалось, что "Торпедо" проиграло "Адмиралу" и потерпело второе поражение подряд.
