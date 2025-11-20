ПКМФ "Торпедо" разгромил "Новую Генерацию" и вышел в 1/4 финала Кубка России Спорт

Фото: ФК "Новая Генерация"

Футзалисты "Торпедо" не оставили шансов "Новой генерации" в матче 1/8 финала Кубка России по футзалу. В Сыктывкаре нижегородцы разгромили хозяев площадки со счетом 7:1.

Два мяча на счету Габриэля Винисиуса, а по разу отличились Габриэл Соуза, Иван Обжорин, Денис Гуляйкин и Николай Смирнов.

Кроме того, сыктывкарцы дважды сами отправили мяч в свои ворота.

Единственный гол сыктывкарской команды провёл Илья Рубцов.

Следующим соперником "Торпедо" в 1/4 финала станет "Газпром-Югра". Первый матч (6+) пройдёт 30 ноября в Югорске.

Ранее сообщалось, что основной состав "Пари НН" обыграл молодежную команду клуба в товарищеском матче.