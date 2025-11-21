Нижегородцы жалуются на повторное списание денег за проезд Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

Жители Нижнего Новгорода снова столкнулись с проблемой в общественном транспорте: при бесплатных пересадках с их транспортных карт списывают деньги повторно.

Одна из пассажирок рассказала, что у неё сняли деньги повторно, хотя до окончания времени бесплатной пересадки ещё оставалось время. По её словам, такая ситуация случается регулярно и всегда на одном и том же маршруте №31.

"Вот так нас дурят. Сегодня с меня повторно сняли деньги за проезд при оплате транспортной картой, хотя у меня ещё оставалось время до бесплатной пересадки. Такое происходит не первый раз и постоянно на одном и том же маршруте", — пожаловалась нижегородка телеграм-каналу "Нижний Новгород без цензуры".

Согласно правилам использования карт "Ситикард", в зависимости от тарифа пассажиры могут пересаживаться бесплатно в течение 60 или 90 минут.

Напомним, с 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода выросла до 40 рублей при безналичной оплате. С 1 января 2026 года весь городской транспорт переходит только на безналичную оплату проезда.

