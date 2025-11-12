Мышкам из ННГУ собирают втулки для "домиков"

Фото:
Сотрудники Центра генетических коллекций лабораторных животных ННГУ имени Н.И. Лобачевского начали сбор втулок от туалетной бумаги и бумажных полотенец. Эти, казалось бы, ненужные предметы становятся для лабораторных мышей уютными домиками и интересными игрушками.
Как сообщает главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, втулки собирают специально для семей мышей, живущих в университете. Сначала сотрудники центра обрабатывают втулки, а затем передают их в клетки животных.
Пункт приема откроется 17 ноября в корпусе №7 на проспекте Гагарина, 23. Он будет расположен на цокольном этаже, вход с левой стороны.
Помочь мышатам может любой желающий, передав им "строительные материалы" для новых домиков.
Ранее сообщалось, что найденный в "Школе 800" летучий мышонок уехал зимовать в Москву.
