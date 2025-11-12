Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Мышкам из ННГУ собирают втулки для "домиков"

12 ноября 2025 20:00 Общество
Мышкам из ННГУ собирают втулки для домиков

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники Центра генетических коллекций лабораторных животных ННГУ имени Н.И. Лобачевского начали сбор втулок от туалетной бумаги и бумажных полотенец. Эти, казалось бы, ненужные предметы становятся для лабораторных мышей уютными домиками и интересными игрушками.

Как сообщает главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, втулки собирают специально для семей мышей, живущих в университете. Сначала сотрудники центра обрабатывают втулки, а затем передают их в клетки животных.

Пункт приема откроется 17 ноября в корпусе №7 на проспекте Гагарина, 23. Он будет расположен на цокольном этаже, вход с левой стороны.

Помочь мышатам может любой желающий, передав им "строительные материалы" для новых домиков.

Ранее сообщалось, что найденный в "Школе 800" летучий мышонок уехал зимовать в Москву.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

