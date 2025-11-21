Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Происшествия

"Орал матом": нижегородка пожаловалась на водителя-хама

21 ноября 2025 06:45 Происшествия
Орал матом: нижегородка пожаловалась на водителя-хама

Пассажирка пожаловалась на водителя автобуса А-91 в Нижнем Новгороде, который матерился и по-хамски разговаривал с ней и другими пассажирами. 

Об инциденте редакции НИА "Нижний Новгород" рассказала местная жительница, которой довелось прокатиться на маршрутке. Обычно она ездит на трамвае, но 20 ноября пришлось воспользоваться услугами маршрутного такси. Когда зашла в салон, не сразу поняла, как оплатить проезд - привычных турникетов не было. Спросила у водителя, куда приложить банковскую карту, но промолчал. Тогда она поинтересовалась у пассажиров, и те любезно объяснили алгоритм действий. 

Однако затем водитель все же подал голос. Но, как выразилась наша читательница, лучше бы продолжал молчать. 

"Водитель с агрессией спросил "Ты что, в лесу живешь? Не знаешь, как расплачиваться?". Я ответила, что не езжу на маршрутках", - рассказала нижегородка. 

За нижегородку вступился пассажир. Мужчина сделал замечание водителю, потребовав объяснить, почему тот так общается с пассажирами. В ответ маршрутчик перешел на нецензурную брань, начал оскорблять мужчину и требовать, чтобы тот "пошел отсюда".

К счастью, до драки не дошло. Однако на хамство водителей автобусов нижегородцы жалуются постоянно, что оставляет не самые хорошие впечатления от городского общественного транспорта.

Маршрут А-91 обслуживает ООО "Конка". В начале месяца на нескольких направлениях этого перевозчика, в том числе и на маршруте №91, специалисты ЦРТС выявили более 50 нарушений.

Напомним, с 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода выросла до 40 рублей при безналичной оплате. Также изменились тарифы в нижегородском метро.

Теги:
автобусы Общественный транспорт
