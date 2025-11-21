Ремонт Малой Покровской в Нижнем Новгороде выполнен на 99%

Фото:
В Нижнем Новгороде близится к завершению капитальный ремонт улицы Малой Покровской. Как сообщили в МКУ "ГУММиД", готовность объекта составляет 99%.
Работы проводились на участке от Большой Покровской до Похвалинского съезда. За это время улицу заметно преобразили. Тротуары расширили — местами они теперь достигают 11 метров в ширину. Обновили и проезжую часть, а все кабельные линии убрали под землю, благодаря чему улица стала выглядеть чище и просторнее.
Первый заместитель главы учреждения Илья Курапов отметил, что Малая Покровская в будущем должна связать Большую Покровскую с Почаинским оврагом и улицей Ильинской. Все эти пространства планируют оформить в едином архитектурном стиле, чтобы создать цельное и удобное городское пространство.
Для благоустройства использовали натуральный гранит, из него сделаны брусчатка и бордюры. Также на улице установили новое современное освещение.
Напомним, участок Малой Покровской от улицы Большой Покровской до улицы Архитектора Харитонова может стать прогулочной зоной для молодожёнов. С такой инициативой к городской администрации обратились участники Сообщества молодых семей. Идея получила поддержку Общественной палаты.
Сейчас специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства изучают возможность реализации этой идеи.
"Предложение очень смелое и актуальное, однако необходимо обстоятельно подойти к внедрению данных изменений, чтобы всем участникам дорожного движения было комфортно", — сообщили в дептрансе.
Ранее сообщалось, что Малая Покровская остается закрытой для транспорта до конца 2025 года.
