Общество

Нижегородцам рассказали, какие лекарства опасно сочетать с кофе

23 ноября 2025 08:14 Общество
Нижегородцам рассказали, какие лекарства опасно сочетать с кофе

Фото: Татьяна Соловьева

Некоторые лекарственные препараты могут хуже усваиваться или вызывать усиленные побочные реакции при одновременном употреблении с кофе, рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, особенно внимательно стоит относиться к сочетанию кофеина с лекарствами от простуды и заложенности носа. Такое сочетание способно провоцировать нервозность, учащенное сердцебиение и скачки артериального давления. Подобный эффект особенно выражен у препаратов, содержащих псевдоэфедрин или сам кофеин.

Также нежелательно совмещать кофе с обезболивающими, особенно при наличии проблем с желудком или повышенной кислотностью. Кофеин может раздражать слизистую и усиливать дискомфорт.

Кроме того, кофе способен снижать эффективность гипотензивных средств, замедляя процесс их всасывания. Это делает лечение менее результативным.

Еще утренний кофе может мешать усвоению лекарств для щитовидной железы, что особенно важно для людей, проходящих постоянную терапию.

А сочетание кофеина с антидепрессантами может привести к усилению тревожности, учащенному пульсу, нарушению сна и другим негативным реакциям. В больших дозах возможна перегрузка нервной системы.

Ранее нижегородцев предупредили о затяжных магнитных бурях. Чтобы не чувствовать себя еще хуже в такой период, рекомендуется исключить употребление алкоголя, кофе и энергетиков. 

Ранее нижегородцев предупредили о затяжных магнитных бурях. Чтобы не чувствовать себя еще хуже в такой период, рекомендуется исключить употребление алкоголя, кофе и энергетиков.

