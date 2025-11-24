Нижегородцам предложили высказать мнение о реализации нацпроектов Общество

Общероссийский народный фронт инициировал масштабный опрос, в рамках которого нижегородцам предлагается высказать мнение о результатах реализации национальных проектов и их влиянии на повседневную жизнь. Принять участие в исследовании можно, перейдя по ссылке https://nk.onf.ru/surveys/NP_2025.

Опрос охватывает ключевые сферы, в которых реализуются нацпроекты: здравоохранение, образование, культура, ЖКХ, экология, цифровизация и другие. Участникам предлагается оценить текущее состояние этих направлений, отметить положительные или отрицательные изменения, а также назвать конкретные мероприятия, которые оказали влияние на качество жизни.

Особое внимание уделяется таким вопросам, как доступность жилья, качество питьевой воды, уровень цифровых сервисов в государственных структурах и размер платы за коммунальные услуги.

Исследование проводится анонимно, а собранные данные будут обрабатываться исключительно в обобщённом виде для подготовки аналитических отчётов.

Как подчеркивают организаторы, итоги подобных опросов регулярно становятся основой докладов президенту РФ. На их основе глава государства формирует поручения профильным министерствам и ведомствам, что напрямую влияет на дальнейшее развитие национальных проектов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 участников нацпроекта "Кадры".