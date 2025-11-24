Нижегородскую медаль за поддержку СВО хотят присваивать в том числе посмертно

Фото:
В Нижегородской области медалью за поддержку СВО могут начать награждать и посмертно. Соответствующие поправки к положению о региональной награде рассмотрел комитет по вопросам госвласти Законодательного собрания. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".
Как пояснил председатель комитета Владимир Паков, изменения предполагают возможность посмертного вручения медали. В этом случае награда и сопроводительные документы будут передаваться родственникам погибшего, однако без права ее ношения.
Напомним, новую региональную награду — медаль "За поддержку специальной военной операции" депутаты Заксобрания учредили в сентябре 2025 года. Её будут вручать жителям Нижегородской области и иностранным гражданам, проживающим в регионе, которые оказывают помощь участникам СВО, а также участвуют в восстановлении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ожидается, что ежегодно награду будут получать до 500 человек.
Ранее сообщалось, что более 140 нижегородцев получили благодарственные письма регионального правительства за помощь бойцам СВО.
