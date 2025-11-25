Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 14:43Социальные участковые собирают мнение нижегородцев о запрете вейпов
25 ноября 2025 14:10Никитин сделал заявление об отключениях интернета в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 12:54Девять елей установят в Нижнем Новгороде к Новому году
25 ноября 2025 12:28Нижегородцы не поддержали изменение автобусного маршрута №38
25 ноября 2025 12:18Стали известны адреса "Почты Деда Мороза" в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 12:15Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в "Пятёрочке"
25 ноября 2025 11:59Вечный огонь погас в Сормове
25 ноября 2025 11:40Завод в Дзержинске защитят от БПЛА почти за 40 млн рублей
25 ноября 2025 11:28В Госдуме предложили ввести "период охлаждения" для сделок с недвижимостью
25 ноября 2025 11:11Карантин по бешенству ввели в нижегородском поселке
Общество

Социальные участковые собирают мнение нижегородцев о запрете вейпов

25 ноября 2025 14:43 Общество
Социальные участковые собирают мнение нижегородцев о запрете вейпов

Фото: предоставлено организаторами проекта

Социальные участковые в Нижегородской области проводят очередной этап поквартирного обхода, в рамках которого опрашивают жителей по теме ограничения продажи вейпов и электронных сигарет. Каждому жителю предлагается заполнить анкету и высказать своё мнение о борьбе с вредными привычками, в частности — с вейпингом.

Напомним, с инициативой ограничить продажу вейпов и жидкостей к ним губернатор Глеб Никитин выступил во время визита президента России Владимира Путина в Саров. Он предложил предоставить регионам право самостоятельно регулировать эту сферу и сделать Нижегородскую область пилотной площадкой. Позднее глава государства также положительно высказался о возможности полного запрета вейпов в стране.

Руководитель проекта "Социальный участковый", директор АНО "Дом народного единства" Роман Кошелев отметил, что активисты собирают обратную связь по самым важным вопросам, которые волнуют людей. Сейчас в центре внимания — инициатива губернатора Глеба Никитина по ограничению продажи вейпов.

"Тринадцатый обход посвящён теме, которая вызывает большой общественный интерес. Мы хотим понять, насколько люди поддерживают запрет и как они в целом оценивают меры региона по борьбе с зависимостями", — пояснил Кошелев.

Как рассказала социальный участковый Сормовского района Мария Лупашко, она работает с начала 2023 года и уже лично знакома со многими жителями своего микрорайона на улице Волжской.

"Мы обходим дома, беседуем с людьми, предлагаем заполнить анкету. Это помогает собрать важную информацию, которая затем передаётся экспертам. Так мы узнаём, как население относится к инициативе ограничения вейпов", — объяснила она.

По словам Лупашко, большинство опрошенных поддерживают ограничения. Люди обеспокоены тем, что вейпы активно употребляет молодежь, и считают это серьёзной угрозой здоровью подрастающего поколения.

Сормовичка Анастасия Худякова считает, что молодежи надо больше заниматься спортом, ходить в секции, развиваться и культурно.

Пенсионерка Ираида Михайловна также поддерживает ограничения. "Молодежь - это наше будущее. Поэтому важно, чтобы она была здоровой. Надо ограничить доступ к вейпам", - сказала она.

Константин Иванович подчеркнул, что сам не курит и всем советует отказываться от вредной привычки.

"Я считаю, что молодежь у нас хорошая, но им не хватает кружков в школах, в том числе спортивных, спартакиад", - поделился он мнением.

В анкетах, которые заполняют жители, содержатся вопросы о поддержке инициативы губернатора, оценке региональных мер по борьбе с курением и алкоголем, а также предлагаются варианты, которые могут повлиять на снижение зависимости: от повышения стоимости продукции до развития спортивной инфраструктуры.

В рамках обхода участковые также рассказывают жителям о проекте "Вам решать!", раздают информационные материалы и объясняют, как принять участие в обсуждении инициатив.

Кроме темы вейпов, обсуждаются и другие вопросы — жители поднимают темы благоустройства территорий, освещения, работы почты, проблем с парковками и вывозом мусора и другие.

На сегодняшний день в проекте "Социальный участковый" участвуют около 1200 человек, из них около 1000 — непосредственно социальных участковых. С момента запуска проекта собрано более 780 тысяч анкет, получено свыше 177 тысяч обращений граждан. Из них 94 % уже отработаны, а более половины проблем решены.

Проект охватывает Нижний Новгород и близлежащие города — Кстово, Дзержинск, Арзамас и Богородск. Его цель — наладить прямой диалог между жителями и властью, выявить реальные проблемы и вовлечь население в принятие решений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Курение социальные участковые
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2025 11:36Мобильный социальный участковый появился в Нижегородской области
14 ноября 2025 10:38Нижегородские соцучастковые провели мастер-классы в поддержку СВО
10 ноября 2025 16:38В Нижнем Новгороде обсудили новые меры поддержки семей участников СВО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных