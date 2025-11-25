Социальные участковые собирают мнение нижегородцев о запрете вейпов Общество

Социальные участковые в Нижегородской области проводят очередной этап поквартирного обхода, в рамках которого опрашивают жителей по теме ограничения продажи вейпов и электронных сигарет. Каждому жителю предлагается заполнить анкету и высказать своё мнение о борьбе с вредными привычками, в частности — с вейпингом.

Напомним, с инициативой ограничить продажу вейпов и жидкостей к ним губернатор Глеб Никитин выступил во время визита президента России Владимира Путина в Саров. Он предложил предоставить регионам право самостоятельно регулировать эту сферу и сделать Нижегородскую область пилотной площадкой. Позднее глава государства также положительно высказался о возможности полного запрета вейпов в стране.

Руководитель проекта "Социальный участковый", директор АНО "Дом народного единства" Роман Кошелев отметил, что активисты собирают обратную связь по самым важным вопросам, которые волнуют людей. Сейчас в центре внимания — инициатива губернатора Глеба Никитина по ограничению продажи вейпов.

"Тринадцатый обход посвящён теме, которая вызывает большой общественный интерес. Мы хотим понять, насколько люди поддерживают запрет и как они в целом оценивают меры региона по борьбе с зависимостями", — пояснил Кошелев.

Как рассказала социальный участковый Сормовского района Мария Лупашко, она работает с начала 2023 года и уже лично знакома со многими жителями своего микрорайона на улице Волжской.

"Мы обходим дома, беседуем с людьми, предлагаем заполнить анкету. Это помогает собрать важную информацию, которая затем передаётся экспертам. Так мы узнаём, как население относится к инициативе ограничения вейпов", — объяснила она.

По словам Лупашко, большинство опрошенных поддерживают ограничения. Люди обеспокоены тем, что вейпы активно употребляет молодежь, и считают это серьёзной угрозой здоровью подрастающего поколения.

Сормовичка Анастасия Худякова считает, что молодежи надо больше заниматься спортом, ходить в секции, развиваться и культурно.

Пенсионерка Ираида Михайловна также поддерживает ограничения. "Молодежь - это наше будущее. Поэтому важно, чтобы она была здоровой. Надо ограничить доступ к вейпам", - сказала она.

Константин Иванович подчеркнул, что сам не курит и всем советует отказываться от вредной привычки.

"Я считаю, что молодежь у нас хорошая, но им не хватает кружков в школах, в том числе спортивных, спартакиад", - поделился он мнением.

В анкетах, которые заполняют жители, содержатся вопросы о поддержке инициативы губернатора, оценке региональных мер по борьбе с курением и алкоголем, а также предлагаются варианты, которые могут повлиять на снижение зависимости: от повышения стоимости продукции до развития спортивной инфраструктуры.

В рамках обхода участковые также рассказывают жителям о проекте "Вам решать!", раздают информационные материалы и объясняют, как принять участие в обсуждении инициатив.

Кроме темы вейпов, обсуждаются и другие вопросы — жители поднимают темы благоустройства территорий, освещения, работы почты, проблем с парковками и вывозом мусора и другие.

На сегодняшний день в проекте "Социальный участковый" участвуют около 1200 человек, из них около 1000 — непосредственно социальных участковых. С момента запуска проекта собрано более 780 тысяч анкет, получено свыше 177 тысяч обращений граждан. Из них 94 % уже отработаны, а более половины проблем решены.

Проект охватывает Нижний Новгород и близлежащие города — Кстово, Дзержинск, Арзамас и Богородск. Его цель — наладить прямой диалог между жителями и властью, выявить реальные проблемы и вовлечь население в принятие решений.