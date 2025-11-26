Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Никитин потребовал навести порядок с детскими площадками в Кстовском районе

26 ноября 2025 09:00 Общество
Никитин потребовал навести порядок с детскими площадками в Кстовском районе

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября прокомментировал ситуацию с демонтажем детских площадок в коттеджном поселке, недавно вошедшем в состав Нижнего Новгорода. 

Жительница, представляющая интересы жителей деревни Крутой и поселка Черемисского, рассказала, что на территории коттеджного поселка сносят игровые площадки, ранее установленные застройщиком. По её словам, уже демонтированы три объекта, и только одна площадка была передана на баланс муниципалитета. Она подчеркнула, что у жителей нет альтернативных мест для прогулок и занятий с детьми, и попросила властей вмешаться.

Глеб Никитин объяснил, что подобные ситуации возникают из-за отсутствия четко прописанных обязательств у застройщика. Он отметил, что именно для этого и нужны комплексные проекты развития территорий (КРТ), в рамках которых можно заранее закрепить ответственность за создание и содержание инфраструктуры.

По словам губернатора, застройщик, создавая детские площадки, рассчитывал передать их на баланс администрации, чтобы не нести расходы на обслуживание. Однако муниципалитет может принимать только сертифицированные и безопасные объекты, соответствующие техническим нормам.

"В случаях, где были выявлены дефекты, застройщик посчитал более простым решением демонтировать их. Потому что он никому ничего не должен. В отсутствии договора с прописанными обязательствами, к сожалению, мы даже потребовать не можем от него обратного", - сказал он.

Никитин поручил администрации города и района провести работу с застройщиками, чтобы остановить дальнейший снос и добиться приведения площадок в нормативное состояние с последующей передачей в муниципальную собственность.

Он также обратился к городским властям с просьбой провести работу с застройщиками Кстовского района.

"На самом деле большое количество территорий застраивалась хаотично, без социальных обязательств. В прошлом были случаи, когда людям обещали школы и детские сады, но эти объекты не были включены в планы развития территории. В результате застройщики не собирались их строить, несмотря на обещания", - сказал глава региона. 

Никитин заявил, что такие случаи необходимо проанализировать и учесть при планировании будущей застройки. Он отметил, что в деревне Крутой уже начато строительство школы, однако подчеркнул, что обеспечить все районы инфраструктурой одновременно невозможно. Поэтому все проекты КРТ должны учитывать наличие социальных объектов с самого начала.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти ищут инвестора для застройки 46,6 га в Новинках по механизму КРТ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Глеб Никитин КРТ Строительство

