Утвержден облик цеха по производству сборных домов в Сормове

29 октября 2025 08:00 Экономика
Утвержден облик цеха по производству сборных домов в Сормове

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде согласовали архитектурно-градостроительный облик нового производственного объекта — цеха по выпуску сборных домов. Соответствующий приказ подписан министерством градостроительной деятельности и развития агломерации региона.

Строительство планируется на территории Сормовского района, в 300 метрах западнее дома №63 по улице Федосеенко, в районе бывшей свалки. Заказчиком проекта выступает компания ООО "Сфера технологий".

Согласно утвержденным параметрам, площадь земельного участка под строительство составляет 3265 кв. метров. Площадь застройки — 561,8 кв. метра, общая площадь здания — 607 кв. метров. Предусмотрено два этажа. Объект относится к категории строительной промышленности.

Напомним, в мае 2025 года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение участка площадью 15,8 тысячи кв. метров на улице Федосеенко для размещения завода по выпуску сборных домов. Согласно схеме, на территории помимо цеха будут размещаться открытый склад с навесом, парковка, зона разгрузки грузовых автомобилей и другие объекты. Общий объем инвестиций в проект составит 167 млн рублей.

Ранее сообщалось, что производство электроники для катеров может появиться на Бору. 

