Политика

Глава Городца предложил изымать у подростков мототехнику для СВО

26 ноября 2025 12:12
Глава Городца предложил изымать у подростков мототехнику для СВО

Фото: Кира Мишина

Земское собрание Городецкого муниципального округа подготовило законопроект, который расширяет полномочия ГИБДД по изъятию двухколесных транспортных средств. Документ с предложением внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях направлен председателю Заксобрания Нижегородской области Евгению Люлину.

Инициатива принадлежит главе Городецкого округа Александру Мудрову. Еще летом он выступил с призывом обратить внимание на проблему бесконтрольной покупки родителями мототехники для несовершеннолетних детей. Поводом стали многочисленные случаи, когда подростки попадали в тяжелые ДТП.

По словам Мудрова, обращения к родителям не дали результата. Он отметил, что многие взрослые не видят ничего предосудительного в том, чтобы подарить ребенку мотоцикл или скутер, забывая, что для управления транспортом необходимо иметь водительские права и навыки безопасной езды.

"Помимо железного коня ребенку необходимо достигнуть возраста получения водительских прав. Мало того, эти права надо получить, выучив массу правил. Еще раз: каждый день на СВО бойцы защищают нас с вами, а также будущее детей. Мы не можем допустить, чтобы эти дети собственными руками перечеркивали свои и чужие жизни", — написал Мудров в своем телеграм-канале.

Депутаты предлагают закрепить норму, которая позволит ГИБДД оперативно изымать мототехнику у нарушителей. Изъятые транспортные средства планируется направлять на нужды участников СВО.

Ранее сообщалось, что городецкий предприниматель наладил подготовку автомобилей для бойцов СВО. 

Напомним также, что Нижегородская область направила 17 млрд рублей на помощь бойцам СВО. 

