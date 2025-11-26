Глава Городца предложил изымать у подростков мототехнику для СВО Политика

Фото: Кира Мишина

Земское собрание Городецкого муниципального округа подготовило законопроект, который расширяет полномочия ГИБДД по изъятию двухколесных транспортных средств. Документ с предложением внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях направлен председателю Заксобрания Нижегородской области Евгению Люлину.

Инициатива принадлежит главе Городецкого округа Александру Мудрову. Еще летом он выступил с призывом обратить внимание на проблему бесконтрольной покупки родителями мототехники для несовершеннолетних детей. Поводом стали многочисленные случаи, когда подростки попадали в тяжелые ДТП.

По словам Мудрова, обращения к родителям не дали результата. Он отметил, что многие взрослые не видят ничего предосудительного в том, чтобы подарить ребенку мотоцикл или скутер, забывая, что для управления транспортом необходимо иметь водительские права и навыки безопасной езды.

"Помимо железного коня ребенку необходимо достигнуть возраста получения водительских прав. Мало того, эти права надо получить, выучив массу правил. Еще раз: каждый день на СВО бойцы защищают нас с вами, а также будущее детей. Мы не можем допустить, чтобы эти дети собственными руками перечеркивали свои и чужие жизни", — написал Мудров в своем телеграм-канале.

Депутаты предлагают закрепить норму, которая позволит ГИБДД оперативно изымать мототехнику у нарушителей. Изъятые транспортные средства планируется направлять на нужды участников СВО.

