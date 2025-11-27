Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Новая жизнь: обновленная клиника "Тонус МАМА" открылась в Нижнем Новгороде

27 ноября 2025 17:53 Общество
Фото: Андрей Абрамов

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Клиника высоких репродуктивных технологий "Тонус МАМА" в Нижнем Новгороде вновь открыла двери для пациентов после масштабной модернизации. В рамках ребрендинга учреждение не только обновило интерьер, но и значительно усилило техническую и кадровую базу.

Генеральный директор сети медицинских клиник "Тонус" Ольга Михалева отметила, что за 12 лет работы клиника прошла большой путь, и сейчас пришло время для нового этапа. Обновление началось с создания современной и комфортной среды — от зоны ожидания до палат и процедурных кабинетов. По её словам, современный интерьер и забота о деталях формируют у пациента ощущение доверия и безопасности уже с первых минут пребывания в центре.

"За годы существования клиники на свет появилось около 4 тысячи новых жизней. И теперь мы даём ей второе дыхание. Мы хотим и дальше улучшать работу и повышать демографию в стране", — добавила гендиректор.

Конечно, изменения коснулись не только внешнего облика. В клинике установлен новый парк оборудования, что позволило повысить эффективность применения вспомогательных репродуктивных технологий. Также была усилена команда врачей: к коллективу присоединились молодые специалисты, а сотрудничество с Институтом демографического развития стало более тесным.

В ходе экскурсии по обновлённой клинике было продемонстрировано новое оборудование, включая ультразвуковой аппарат последнего поколения и ключевое подразделение центра — эмбриологический блок. Здесь установлено самое дорогостоящее и высокотехнологичное оборудование, которое позволяет добиваться максимальных результатов в ЭКО и других методах ВРТ.

Особое внимание уделено комфорту пациентов: светлые кабинеты, уютные палаты и продуманный маршрут прохождения всех этапов лечения создают благоприятную атмосферу и снижают стресс. А команда эмбриологов находит индивидуальный подход к каждой паре.

Главный врач Игорь Мартынов подчеркнул, что обновление важно не только для пациентов, но и для медперсонала. Он отметил, что врачи и медсёстры находятся в постоянном контакте с пациентами и несут ответственность за результат, потому клиника стремится использовать самые современные методики, полученные на российских и международных конференциях, а также применять передовое оборудование.

В рамках поддержки государственной демографической политики клиника выделила 1 миллион рублей на проведение 100 бесплатных репродуктивных чек-апов. В обследование входят анализ на антимюллеров гормон (АМГ), УЗИ органов малого таза и консультация врача-репродуктолога. В рамках сотрудничества с Институтом демографического развития эти сертификаты будут направлены в нижегородские женские консультации.

"Мы хотим не только проводить процедуры ЭКО, но и пропагандировать необходимость как можно раньше обращаться к специалистам и определять свой репродуктивный статус. Чем раньше это происходит, тем больше шансов помочь парам стать родителями и обрести счастье материнства", — подчеркнула Ольга Михалева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

