Приговор Олегу Лавричеву вынесут 4 декабря Происшествия

Приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву вынесут в Арзамасе 4 декабря, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе областного суда.

Бывшего депутата арестовали весной 2024 года по обвинению в растрате. Позже были выявлены другие эпизоды. После возбуждения уголовного дела Лавричев сложил депутатские полномочия.

С момента ареста суд неоднократно продлевал срок содержания в СИЗО, хотя сам Лавричев и его защита просили суд смягчить меру пресечения — перевести его под домашний арест.

По итогу экс-депутату и бывшему гендиректору Аразамасского приборостроительного завода вменяют растрату, мошенничество и отмывание средств, добытых преступным путем. Общий ущерб от противоправных действий фигуранта оценивается более чем в 60 млн рублей.

Следствие полагает, что 6 лет назад Лавричев с помощью подельников незаконно купил на деньги АПЗ аппараты УЗИ и рентгена, которые затем оказались в частной клинике, связанной с его женой. Кроме того, по данным силовиков, Лавричев организовал продажу принадлежащей заводу недвижимости на 39,5 млн рублей по заниженной цене аффилированным с ним компаниям.

У Лавричева была соучастница, утверждают силовики. Это экс-глава юридического отдела АПЗ Светлана Смирнова. Она признала вину. Для нее гособвинитель запросил условный срок, а для Лавричева — 12 лет колонии.