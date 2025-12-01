Экс-главу Шахуньи Олега Дахно приговорили к принудительным работам Происшествия

В Шахунье завершилось судебное разбирательство по делу бывшего главы местного самоуправления. Олег Дахно признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в декабре 2024 года, занимая пост руководителя городского округа, Дахно подписал постановления, которые позволили включить несколько домов блокированной застройки в специализированный жилищный фонд. Одно из таких помещений было передано по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Эти решения были приняты без обязательного заключения межведомственной комиссии, которая должна оценивать, пригодны ли дома для проживания. Более того, Дахно нарушил установленный порядок оформления таких решений.

В результате его действий детям предоставили жилье, которое не соответствовало необходимым требованиям и официально не было признано пригодным для жизни.

Напомним, в июле 2024 года Дахно досрочно покинул пост главы округа. Уголовное дело находилось под личным контролем председателя СК России Александра Бастрыкина. После завершения расследования материалы были переданы в суд.

По итогам рассмотрения дела суд назначил Дахно наказание в виде двух лет принудительных работ. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение одного года.

Ранее сообщалось, что бывшую главу саровского отделения ФССП осудили на 2,6 года условно за злоупотребление должностными полномочиями.