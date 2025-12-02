Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Суд отменил режим ЧС для дома Дмитрия Дзепы на Покровке

02 декабря 2025 12:00
Суд отменил режим ЧС для дома Дмитрия Дзепы на Покровке

Нижегородский райсуд признал недействительным постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в отношении расселённого деревянного дома №35 на улице Большая Покровская. Об этом говорится в материалах, опубликованных в картотеке судебных дел.

Ранее здание, принадлежавшее бывшему заместителю мэра и предпринимателю Дмитрию Дзепе, было включено в перечень объектов, которые подлежат реквизиции. Нижегородские власти планировали использовать участок для своих нужд, однако договориться с собственником о выкупе не удалось.

Судебная инстанция назначила экспертизу, по результатам которой было установлено, что дом, находящийся за ограждением и не используемый по назначению, не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей города. На основании этого заключения решение о введении режима ЧС было признано неправомерным.

В конце ноября стало известно, что Дзепе продлили срок содержания под стражей до 13 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что особый режим ввели около строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде.

