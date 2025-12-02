261 "зайца" оштрафовали в нижегородском транспорте в ноябре Общество

Фото: Александр Воложанин

В ноябре сотрудники Центра развития транспортных систем выявили 261 случай нарушения правил проезда в нижегородском общественном транспорте. Об этом сообщает Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации.

225 протоколов были составлены за поездки без билета. Ещё 32 пассажира пытались воспользоваться чужими льготными транспортными картами.

За месяц 117 человек добровольно оплатили штрафы, общая сумма которых составила 145 тысяч рублей.

В отношении 66 граждан, проигнорировавших обязательство погасить штраф в установленный срок, документы были направлены в службу судебных приставов. Теперь взыскание будет происходить в принудительном порядке.

В ЦРТС напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей, а за использование чужой льготной карты — 2000 рублей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород стал двенадцатым по стоимости проезда на общественном транспорте среди 20 крупных российских городов.

Напомним, с 1 ноября стоимость одной поездки в нижегородском транспорте составляет 40 рублей.