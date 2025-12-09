Два рейса задержали в нижегородском аэропорту Общество

В международном аэропорту Нижнего Новгорода задержаны два рейса — в московский аэропорт Шереметьево и египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Несмотря на задержки, обстановка в терминале остаётся спокойной. В ведомстве подчеркнули, что скоплений пассажиров не наблюдается.

В здании нижегородского аэропорта функционируют питьевые фонтанчики, а при необходимости сотрудники готовы предоставить дополнительные пледы и другие принадлежности для комфортного ожидания.

Авиакомпании, чьи рейсы были задержаны, обеспечивают взаимодействие с пассажирами и предоставляют актуальную информацию.

Напомним, что в ночь на 9 декабря над Нижегородской областью были сбиты четыре украинских беспилотника. Также сообщалось, что нижегородский аэропорт временно приостановил работу.