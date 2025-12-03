Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Происшествия

СК раскрыл подробности дела первого заммэра Нижнего Новгорода Егорова

03 декабря 2025 14:38 Происшествия
СК раскрыл подробности дела первого заммэра Нижнего Новгорода Егорова

Первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода предъявили обвинение в коррупционном преступлении. Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом через посредника в значительном размере.

По данным следствия, с февраля по август 2025 года чиновник получил взятку через посредника за содействие в организации незаконной коммерческой деятельности на территории города.

Преступление было выявлено в результате совместной работы следователей СК и оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области.

В рамках расследования по месту жительства и в рабочем кабинете подозреваемого проведены обыски. В настоящее время он задержан, в ближайшее время ему предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения.

В нижегородском Следкоме также добавили, что следственные действия и оперативные мероприятия по этому делу продолжаются. Силовики работают над закреплением доказательств и проверяют возможную причастность фигуранта к другим эпизодам коррупционной деятельности.

Ранее в администрации Нижнего Новгорода рассказали о содействии следствию по делу Егорова.

Напомним, что еще одного экс-мэра Нижнего Новгорода, Илью Штокмана, обвинили в получении взятки на 55 млн рублей.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных